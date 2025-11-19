FW Weinheim: Verkehrsunfall sorgt für Sperrung der Kreisstraße

Feuerwehr Weinheim

Am Mittwochmorgen kam es auf der K4229 zwischen Sulzbach und Hemsbach zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen.

Die Feuerwehr Weinheim Abteilungen Stadt und Sulzbach wurden am frühen Mittwoch auf die Kreisstraße zwischen Sulzbach und Hemsbach alarmiert. Zwei PKW sind miteinander kollidiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren keine Personen mehr in den Fahrzeugen. Bei dem Verkehrsunfall wurden zwei Personen verletzt und nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Insassen konnten ihre Fahrzeuge selbst verlassen.

Durch die Feuerwehr wurden nach Rücksprache mit der Polizei, die Fahrbahn von Trümmerteilen gereinigt. Zusätzlich wurde der Brandschutz sichergestellt. Um eine mögliche Brandgefahr auszuschließen, klemmten die Einsatzkräfte an beiden Fahrzeugen die Batterien ab.

Zur Schadenshöhe und zur Unfallursache können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach Abschluss der Maßnahmen und Reinigung der Fahrbahn wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Der Verkehr konnte anschließend wieder freigegeben werden.

