FW Weinheim: Drei Fahrzeuge kollidieren auf der Kreuzung B38

Viernheimer Straße, darunter ein Streifenwagen der Polizei

Weinheim (ots)

Weinheim. Am Freitagabend wurde die Feuerwehr Weinheim zu einem Verkehrsunfall an die Kreuzung Viernheimer Straße B 38 auf Höhe der Autohäuser der Firma Ebert alarmiert. Beim Eintreffen bestätigte sich die Meldung. Drei Fahrzeuge waren im Kreuzungsbereich zusammengestoßen, darunter ein Streifenwagen der Polizei. Die Fahrzeuge standen stark beschädigt auf mehreren Fahrspuren. Die Lage war zunächst etwas unübersichtlich, da der Verkehr weiterhin aus mehreren Richtungen einlief.

Die Feuerwehr Weinheim führte eine Lageerkundung durch. Die Airbags aller Fahrzeuge waren ausgelöst. Niemand war eingeklemmt. Die vier Insassen hatten ihre Fahrzeuge bereits verlassen. Der Rettungsdienst leitete die medizinische Erstversorgung ein und brachte drei Beteiligte in umliegende Krankenhäuser.

Die Weinheimer Feuerwehr sperrte die betroffenen Fahrspuren ab und richtete einen sicheren Arbeitsbereich ein. Die Einsatzkräfte stellten den Brandschutz mit Schnellangriff und Pulverlöscher sicher. Der Angriffstrupp klemmte die Fahrzeugbatterien ab und kontrollierte die Unfallfahrzeuge auf weitere Gefahren.

Mehrere Fahrzeuge verloren Betriebsstoffe. Diese wurden abgestreut, gebunden und die betroffene Fläche grob gereinigt. Die kommplette Reinigung der Fahrbahn übernahm eine Fachfirma.

Für die Unfallaufnahme und die Sicherheit der Einsatzkräfte wurde die Einsatzstelle mit dem Gerätewagen Licht der Feuerwehr großflächig ausgeleuchtet. Der Verkehr wurde so umgeleitet, dass keine Vollsperrung nötig war. Trotz dieser Maßnahmen kam es im Umfeld zu Verzögerungen. Ein Fahrzeug der Feuerwehr blieb bis zum Abschluss der Unfallaufnahme vor Ort. Alle weiteren Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten nach Abschluss ihrer Arbeiten wieder ein.

