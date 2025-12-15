Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Bad Bentheim - VW ID3 auf Parkplatz beschädigt
Bad Bentheim (ots)
In der Zeit von Freitag, 12.12.2025, 18:00 Uhr, und Samstag, 13.12.2025, 11:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz der Fachklinik Bad Bentheim, Am Bade 1, zu einem Verkehrsunfall. Der Geschädigte parkte seinen VW ID 3 in einer Parkbucht auf dem dortigen Parkplatz. Als er seinen PKW wieder in Betrieb nehmen wollte, stellte er eine Beschädigung hinten links fest.
Bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Ein-/Ausparken gegen den PKW. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher vom Unfallort. Zeugen die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter Tel.: 05922 / 776600 zu melden.
