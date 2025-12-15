Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Brand an Müllsammelstelle

Lingen (ots)

Am heutigen Montag kam es gegen 09:25 Uhr zu einem Brand im Bereich der Müllsammelstelle des Weihnachtsmarktes an der Straße Am Markt in Lingen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet dort gelagerter Müll in Brand. In der Folge kam es zu einer massiven Rauchentwicklung, weshalb ein Teilbereich des Weihnachtsmarktes kurzzeitig evakuiert werden musste. Die Feuerwehr war mit insgesamt 18 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort und konnte den Brand zügig löschen. Personen wurden nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell