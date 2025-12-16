PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - E-Scooter Fahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wietmarschen (ots)

Am Montag, den 15.12.2025, kam es gegen 16:45 Uhr auf dem Westring in Wietmarschen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin.

Eine 18-jährige Fahrerin eines E-Scooter befuhr den Radweg des Westrings aus Richtung der Straße Schwanenborg kommend. An einem Überweg für Radfahrer und Fußgänger überquerte sie die Fahrbahn und übersah dabei eine vorfahrtberechtigte 34-jährige Fahrerin eines Seat Leon. Die Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen, sodass es zum Zusammenstoß kam und die 18-Jährige gegen das Auto prallte. Die 18-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn bis etwa 19.50 Uhr gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 14:43

    POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Radfahrer

    Papenburg (ots) - Am Sonntag, den 14.12.2025, kam es im Bereich Nostenbusch in Papenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Radfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte ein Radfahrer mit einem Fußgänger. Der Fußgänger wurde durch den Zusammenstoß verletzt. Im weiteren Verlauf versuchte der Radfahrer, auf den Fußgänger einzuschlagen, und beleidigte diesen. Der beteiligte Radfahrer ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 14:25

    POL-EL: B70/Haren - Schwerer Verkehrsunfall - 22-Jähriger tödlich verletzt

    B70/Haren (ots) - Am Montagmorgen, den 15.12.2025, kam es gegen 09:58 Uhr auf der B70 zwischen Meppen und Emmeln zu einem schweren Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 22-jähriger Fahrer eines Opel Corsa die B70 aus Richtung Meppen in Richtung Emmeln. Im Rahmen eines Überholvorgangs scherte der Fahrer nach links aus und ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 13:57

    POL-EL: Lingen - Brand an Müllsammelstelle

    Lingen (ots) - Am heutigen Montag kam es gegen 09:25 Uhr zu einem Brand im Bereich der Müllsammelstelle des Weihnachtsmarktes an der Straße Am Markt in Lingen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet dort gelagerter Müll in Brand. In der Folge kam es zu einer massiven Rauchentwicklung, weshalb ein Teilbereich des Weihnachtsmarktes kurzzeitig evakuiert werden musste. Die Feuerwehr war mit insgesamt 18 Einsatzkräften ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren