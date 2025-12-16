Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - E-Scooter Fahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wietmarschen (ots)

Am Montag, den 15.12.2025, kam es gegen 16:45 Uhr auf dem Westring in Wietmarschen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin.

Eine 18-jährige Fahrerin eines E-Scooter befuhr den Radweg des Westrings aus Richtung der Straße Schwanenborg kommend. An einem Überweg für Radfahrer und Fußgänger überquerte sie die Fahrbahn und übersah dabei eine vorfahrtberechtigte 34-jährige Fahrerin eines Seat Leon. Die Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen, sodass es zum Zusammenstoß kam und die 18-Jährige gegen das Auto prallte. Die 18-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn bis etwa 19.50 Uhr gesperrt werden.

