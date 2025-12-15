PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Radfahrer

Papenburg (ots)

Am Sonntag, den 14.12.2025, kam es im Bereich Nostenbusch in Papenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Radfahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte ein Radfahrer mit einem Fußgänger. Der Fußgänger wurde durch den Zusammenstoß verletzt. Im weiteren Verlauf versuchte der Radfahrer, auf den Fußgänger einzuschlagen, und beleidigte diesen.

Der beteiligte Radfahrer entfernte sich anschließend vom Unfallort. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht, Körperverletzung und Beleidigung aufgenommen.

Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall oder das anschließende Geschehen beobachtet haben oder Hinweise zu dem beteiligten Radfahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg, Tel. 04961/9260, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

