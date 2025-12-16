Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - Diebstahl aus Kühlwagen

Dörpen (ots)

In der Zeit von Sonntag, 14.12.2025, 13:00 Uhr, bis Montag, 15.12.2025, 08:45 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes an der Hauptstraße in Dörpen zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich Zugang zu einem Kühlwagen. Aus dem Kühlwagen wurden diverse alkoholische Getränke entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 171 Euro. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Hauptstraße gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell