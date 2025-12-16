PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Meppen - Einbruch in Kiosk

Meppen (ots)

Am Montag, 15.12.2025, kam es in der Zeit von 21:49 Uhr bis 21:51 Uhr zu einem Einbruch in einen Kiosk an der Apeldorner Hauptstraße in Meppen. Ein bislang unbekannter Täter betrat die Verkaufsfläche des Geschäfts und beschädigte die Frontverglasung eines Verkaufsautomaten für Tabakerzeugnisse und Vapes. Aus dem Automaten entwendete der Täter diverse Tabakprodukte. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Apeldorner Hauptstraße beobachtet haben, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

