Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Klein Berßen - Versuchter Einbruch in Supermarkt

Klein Berßen (ots)

In der Zeit von Samstag, 13.12.2025, 20:15 Uhr, bis Montag, 15.12.2025, 05:45 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in einen Supermarkt an der Sögeler Straße in Klein Berßen. Bislang unbekannte Täter versuchten, durch das Einschlagen einer Scheibe in den Markt zu gelangen. Ein Eindringen in das Gebäude gelang nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Sögeler Straße gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952/93450 zu melden.

