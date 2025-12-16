PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Nordhorn - Körperverletzung - Polizei bittet um Hinweise

Nordhorn (ots)

Am 30.11.2025, in der Zeit von 02:35 Uhr bis 02:50 Uhr, kam es im Bereich einer Volksbank an der Hauptstraße in Nordhorn zu einer körperlichen Auseinandersetzung zum Nachteil zweier junger Männer. Nach bisherigem Ermittlungsstand warteten die beiden Geschädigten auf ein Taxi, als sie aus einer nahegelegenen Personengruppe heraus zunächst Streitigkeiten wahrnahmen. Unvermittelt sei ein bislang unbekannter Mann auf eines der Opfer zu gerannt und habe diesem mit der Hand ins Gesicht geschlagen sowie anschließend nach ihm getreten. Danach habe der Täter auch das zweite Opfer getreten. Beide Geschädigten erlitten hierbei Schmerzen. Anschließend flüchteten sich die Opfer in einen angrenzenden Pub. Der Täter entfernte sich in unbekannte Richtung und konnte nicht mehr angetroffen werden. Personenbeschreibung des Tatverdächtigen: - schmächtige Statur - etwa 20-25 Jahre alt - dunkle Jogginghose - schwarze Jacke - blaue Mütze Die Polizei bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des beschriebenen Mannes geben können, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

