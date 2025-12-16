Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Eigentümer von drei aufgefundenen Armbanduhren gesucht

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Lingen (ots)

Im Stadtgebiet von Lingen wurden durch einen Anwohner auf seinem Grundstück drei Armbanduhren aufgefunden. Es besteht der Verdacht, dass es sich dabei um mögliches Diebesgut handelt.

Die Polizei hat die Uhren sichergestellt und bittet nun die rechtmäßigen Eigentümer, sich zu melden. Zur Unterstützung der Geschädigtensuche werden Fotos der aufgefundenen Armbanduhren veröffentlicht.

Personen, die Hinweise zur Herkunft der Uhren geben können oder sich als Eigentümer erkennen, werden gebeten, Kontakt mit der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell