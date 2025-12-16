PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Lingen - Eigentümer von drei aufgefundenen Armbanduhren gesucht

POL-EL: Lingen - Eigentümer von drei aufgefundenen Armbanduhren gesucht
Lingen (ots)

Im Stadtgebiet von Lingen wurden durch einen Anwohner auf seinem Grundstück drei Armbanduhren aufgefunden. Es besteht der Verdacht, dass es sich dabei um mögliches Diebesgut handelt.

Die Polizei hat die Uhren sichergestellt und bittet nun die rechtmäßigen Eigentümer, sich zu melden. Zur Unterstützung der Geschädigtensuche werden Fotos der aufgefundenen Armbanduhren veröffentlicht.

Personen, die Hinweise zur Herkunft der Uhren geben können oder sich als Eigentümer erkennen, werden gebeten, Kontakt mit der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

