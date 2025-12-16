PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Verkehrsunfallflucht nach Zusammenstoß mit Radfahrer

Lingen (ots)

Am Dienstag, 16.12.2025, kam es gegen 07:30 Uhr in der Schulstraße in Lingen, in Fahrtrichtung Lengericher Straße, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer befuhr die Schulstraße und missachtete nach derzeitigen Erkenntnissen die Vorfahrt eines 14-jährigen Radfahrers. In der Folge kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Fahrrad. Der Jugendliche wurde dabei leicht verletzt. Der Pkw-Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

