Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Raub auf Spielothek

Papenburg (ots)

Am Dienstag, 16.12.2025, gegen 07:38 Uhr, kam es in einer Spielothek an der Flachsmeerstraße in Papenburg zu einem Raub. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein bislang unbekannter Täter die Spielothek durch den Haupteingang. Der Täter war maskiert und bedrohte die Angestellte unter Vorhalt eines Messers. Er forderte die Herausgabe von Bargeld. Sie kam der Aufforderung nach. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

