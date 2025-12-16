Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Papenburg - Raub auf Spielothek
Papenburg (ots)
Am Dienstag, 16.12.2025, gegen 07:38 Uhr, kam es in einer Spielothek an der Flachsmeerstraße in Papenburg zu einem Raub. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein bislang unbekannter Täter die Spielothek durch den Haupteingang. Der Täter war maskiert und bedrohte die Angestellte unter Vorhalt eines Messers. Er forderte die Herausgabe von Bargeld. Sie kam der Aufforderung nach. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell