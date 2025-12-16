Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen nach Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer gesucht

Lingen (ots)

Am Dienstag, den 16.12.2025, kam es gegen 07:30 Uhr auf der Schulstraße in Lingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 14-jähriger Radfahrer verletzt wurde.

Ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen Pkw befuhr die Schulstraße. Zeitgleich befuhr der 14-Jährige den Radweg, der die Schulstraße kreuzt. Als der Radfahrer die Fahrbahn überquerte, nahm ihm der Pkw-Fahrer die Vorfahrt. In der Folge kam es zum Zusammenstoß, wodurch der Radfahrer stürzte und verletzt wurde.

Der Pkw-Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den verletzten Jugendlichen zu kümmern.

Der beteiligte Fahrer sowie mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell