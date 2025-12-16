PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen nach Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer gesucht

Lingen (ots)

Am Dienstag, den 16.12.2025, kam es gegen 07:30 Uhr auf der Schulstraße in Lingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 14-jähriger Radfahrer verletzt wurde.

Ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen Pkw befuhr die Schulstraße. Zeitgleich befuhr der 14-Jährige den Radweg, der die Schulstraße kreuzt. Als der Radfahrer die Fahrbahn überquerte, nahm ihm der Pkw-Fahrer die Vorfahrt. In der Folge kam es zum Zusammenstoß, wodurch der Radfahrer stürzte und verletzt wurde.

Der Pkw-Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den verletzten Jugendlichen zu kümmern.

Der beteiligte Fahrer sowie mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 16.12.2025 – 14:11

    POL-EL: Papenburg - Raub auf Spielothek

    Papenburg (ots) - Am Dienstag, 16.12.2025, gegen 07:38 Uhr, kam es in einer Spielothek an der Flachsmeerstraße in Papenburg zu einem Raub. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein bislang unbekannter Täter die Spielothek durch den Haupteingang. Der Täter war maskiert und bedrohte die Angestellte unter Vorhalt eines Messers. Er forderte die Herausgabe von Bargeld. Sie kam der Aufforderung nach. Anschließend flüchtete ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 12:46

    POL-EL: Meppen - Sachbeschädigung am Bauamt

    Meppen (ots) - Im Zeitraum von Freitag, 12.12.2025, 19:00 Uhr, bis Samstag, 13.12.2025, 19:50 Uhr, kam es an der Kirchstraße in Meppen zu einer Sachbeschädigung. Eine bislang unbekannte Täterschaft beschädigte auf bislang unbekannte Weise eine Fensterscheibe des Bauamtes der Stadt Meppen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren