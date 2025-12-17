PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfallflucht auf Kaufland-Parkplatz

Papenburg (ots)

Am Dienstag, den 16.12.2025, kam es in der Zeit von 15:10 Uhr bis 15:30 Uhr auf dem Kaufland-Parkplatz an der Straße Deverwerg in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten schwarzen BMW 318d. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. An dem BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können, sich bei der Polizeidienststelle in Papenburg unter Tel. 04961 9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

