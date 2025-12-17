Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Küchenbrand - Hausbewohnerin verletzt

Papenburg (ots)

Am Mittwoch, den 17.12.2025, gegen 00:10 Uhr, kam es in einem Wohngebäude an der Straße Am Stadion in Papenburg zu einem Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Warmwasserboiler innerhalb einer Küchenzeile in Brand. Die 47-jährige Hausbewohnerin bemerkte das Feuer und konnte es noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte eigenständig löschen. Bei den Löschmaßnahmen zog sie sich jedoch Verletzungen zu und wurde anschließend zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Durch den Brand entstand in der Küche ein Sachschaden, der derzeit auf etwa 10.000 bis 15.000 Euro geschätzt wird. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Freiwilligen Feuerwehren Untenende und Obenende waren mit insgesamt vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort.

