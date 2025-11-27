Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rauchentwicklung in Einfamilienhaus

Schifferstadt (ots)

Am Mittwochabend, 26.11.2025, gegen 20 Uhr, bemerkten die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Hans-Purmann-Straße in Schifferstadt Rauch in ihren Räumlichkeiten. Nach aktuellem Stand brach im Keller des Hauses ein Schwelbrand aus. Brandursächlich könnte ein technischer Defekt sein. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 200.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

