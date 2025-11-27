POL-PPRP: Kabeltrommel von Betriebsgelände entwendet - Zeugen gesucht

Ludwigshafen - Niederfeld (ots) - Am Mittwoch, den 26.11.25 kam es in der Hochfeldstraße zu einem Wohnungseinbruch. Nach ersten Erkenntnissen verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter zwischen 19 Uhr und 19:15 Uhr Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Die Bewohner trafen in der Wohnung auf den Täter, welcher die Flucht über den Balkon im 2. Obergeschoss suchte und sich in unbekannte Richtung ...

