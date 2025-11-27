POL-PPRP: Kabeltrommel von Betriebsgelände entwendet - Zeugen gesucht
Ludwigshafen (ots)
In der Nacht von Dienstag, 25.11.2025, 23 Uhr, auf Mittwoch, 26.11.2025, 6 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zum Betriebsgelände eines Verkehrsbetriebs in der Hauptstraße. Dort entwendeten sie mindestens 14 Kabeltrommeln aus Kupfer. Der entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf rund 34.000 Euro geschätzt. Wer kann Hinweise zur Tat geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.
