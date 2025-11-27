PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Kabeltrommel von Betriebsgelände entwendet - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Dienstag, 25.11.2025, 23 Uhr, auf Mittwoch, 26.11.2025, 6 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zum Betriebsgelände eines Verkehrsbetriebs in der Hauptstraße. Dort entwendeten sie mindestens 14 Kabeltrommeln aus Kupfer. Der entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf rund 34.000 Euro geschätzt. Wer kann Hinweise zur Tat geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 27.11.2025 – 11:23

    POL-PPRP: Werkzeug aus Transporter entwendet - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Unbekannte Täter schlugen im Zeitraum zwischen dem 25.11.2025, 16:40 Uhr, und dem 26.11.2025, 6:30 Uhr, die Seitenscheibe eines Mercedes Sprinter ein und entwendeten daraus Werkzeug. Das Fahrzeug war während der Tatzeit in der Ebertstraße, nahe dem Herbert-Müller-Platz, abgestellt. Wer kann Hinweise geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 20:48

    POL-PPRP: Wohnungseinbruch in der Hochfeldstraße

    Ludwigshafen - Niederfeld (ots) - Am Mittwoch, den 26.11.25 kam es in der Hochfeldstraße zu einem Wohnungseinbruch. Nach ersten Erkenntnissen verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter zwischen 19 Uhr und 19:15 Uhr Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Die Bewohner trafen in der Wohnung auf den Täter, welcher die Flucht über den Balkon im 2. Obergeschoss suchte und sich in unbekannte Richtung ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 15:25

    POL-PPRP: Diebstahl von Kupferkabeln - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - In der Nacht zum Mittwoch (25.11.-26.11.2025), zwischen 23 Uhr und 6 Uhr, wurden auf dem RNV-Betriebsgelände in der Hauptstraße in Rheingönheim Kupferkabel im Wert von mehr als 30.000 Euro gestohlen. Bislang Unbekannte verschafften sich Zutritt zu dem Gelände und entwendeten diverse Kabeltrommeln. Nach bisherigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass die Kabel durch mehrere Täter mit einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren