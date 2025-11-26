PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Wohnungseinbruch in der Hochfeldstraße

Ludwigshafen - Niederfeld (ots)

Am Mittwoch, den 26.11.25 kam es in der Hochfeldstraße zu einem Wohnungseinbruch. Nach ersten Erkenntnissen verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter zwischen 19 Uhr und 19:15 Uhr Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Die Bewohner trafen in der Wohnung auf den Täter, welcher die Flucht über den Balkon im 2. Obergeschoss suchte und sich in unbekannte Richtung entfernte.

Es wurden umgehend umfangreiche polizeiliche Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter eingeleitet. Dieser wird beschrieben als männlich, bekleidet mit einer schwarzen Wollstrickmütze und einer schwarzen Jacke.

Wenn Sie sachdienliche Hinweise zum Tatzeitpunkt im Bereich der Hochfeldstraße geben können, wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Zeitler, PvD
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
  • 26.11.2025 – 15:25

    POL-PPRP: Diebstahl von Kupferkabeln - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - In der Nacht zum Mittwoch (25.11.-26.11.2025), zwischen 23 Uhr und 6 Uhr, wurden auf dem RNV-Betriebsgelände in der Hauptstraße in Rheingönheim Kupferkabel im Wert von mehr als 30.000 Euro gestohlen. Bislang Unbekannte verschafften sich Zutritt zu dem Gelände und entwendeten diverse Kabeltrommeln. Nach bisherigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass die Kabel durch mehrere Täter mit einem ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 15:22

    POL-PPRP: Bekiffter E-Scooter Fahrer gestoppt

    Ludwigshafen (ots) - Am späten Dienstagabend (25.11.2025), gegen 23:15 Uhr, führten Kräfte der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 sowie der Bundespolizei eine Verkehrskontrolle mit dem Fahrer eines E-Scooters in der Wattstraße durch. Der 25-Jährige rauchte während der Fahrt einen Joint und räumte ein, täglich Cannabis zu konsumieren. Außerdem führte der Mann verschreibungspflichtige Medikamente mit sich. Bei der ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 15:21

    POL-PPRP: Verkehrsunfall mit verletzter Person

    Ludwigshafen (ots) - Am Dienstagabend (25.11.2025), gegen 20:30 Uhr, kam es an der Kreuzung Salzburger Straße/Steiermarkstraße im Stadtteil Gartenstadt zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos. Die 22-jährige Fahrerin eines 3er BMW befuhr die Salzburger Straße vom Marienkrankenhaus kommend in Richtung Kärntner Straße. An der Kreuzung zur Steiermarkstraße übersah sie die von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte, ...

    mehr
