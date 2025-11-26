Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Wohnungseinbruch in der Hochfeldstraße

Ludwigshafen - Niederfeld (ots)

Am Mittwoch, den 26.11.25 kam es in der Hochfeldstraße zu einem Wohnungseinbruch. Nach ersten Erkenntnissen verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter zwischen 19 Uhr und 19:15 Uhr Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Die Bewohner trafen in der Wohnung auf den Täter, welcher die Flucht über den Balkon im 2. Obergeschoss suchte und sich in unbekannte Richtung entfernte.

Es wurden umgehend umfangreiche polizeiliche Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter eingeleitet. Dieser wird beschrieben als männlich, bekleidet mit einer schwarzen Wollstrickmütze und einer schwarzen Jacke.

Wenn Sie sachdienliche Hinweise zum Tatzeitpunkt im Bereich der Hochfeldstraße geben können, wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de

