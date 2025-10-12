FW Wenden: PKW Brand nach Verkehrsunfall

Feuerwehr Wenden

Am Samstagnachmittag wurde die Feuerwehr der Gemeinde Wenden mit den Einheiten Gerlingen und Hillmicke zu einem gemeldeten Flächenbrand auf die Bundesautobahn 4 alarmiert. Noch auf der Anfahrt stellte sich die Lage anders dar. Nach erster Rückmeldung der Autobahnpolizei handelte es sich nicht um einen Vegetationsbrand, sondern um einen brennenden Pkw abseits der Fahrbahn. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Fahrer des Fahrzeugs aufgrund eines medizinischen Notfalls von der Fahrbahn abgekommen. Nachdem das Fahrzeug zum Stillstand gekommen war, fing es aus bislang ungeklärter Ursache Feuer. Glücklicherweise konnten alle Insassen das Fahrzeug eigenständig und rechtzeitig verlassen. Die Feuerwehr ging mit einem Angriffstrupp unter Atemschutz gegen die Flammen vor und konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen. Dennoch konnte ein vollständiges Ausbrennen des PKWs nicht verhindert werden. Im Anschluss wurde das Fahrzeug mit Schaum abgedeckt, um ein Wiederaufflammen zu verhindern. Der Rettungsdienst versorgte zwei leicht verletzte Personen und brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Während des Einsatzes kam es auf der Autobahn 4 in Fahrtrichtung Siegen zeitweise zu Verkehrsbehinderungen.

