Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruch in Einfamilienhaus

Lingen (ots)

Am Mittwoch, den 17.12.2025, kam es in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 18:45 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Feldstraße in Lingen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zugang über ein Schlafzimmerfenster zum Wohnhaus. Im Schlafzimmer öffnete und durchwühlte der Täter mehrere Schränke und entwendete daraus Schmuck sowie Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

