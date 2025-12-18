Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Fahrzeugbrand greift auf weitere Fahrzeuge und Geschäftsgebäude über

Papenburg (ots)

Am Donnerstag, den 18.12.2025, kam es gegen 02:00 Uhr in der Straße Zur Seeschleuse in Papenburg zu einem Fahrzeugbrand. Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein neben einem Geschäftsgebäude abgestelltes Fahrzeug in Brand. Das Feuer griff in der Folge auf ein weiteres Fahrzeug sowie auf einen Anhänger über. Zudem wurden zwei Außenfassaden umliegender Geschäftsgebäude durch die erhebliche Hitzeentwicklung leicht beschädigt. Der entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Personen wurden nach bisherigem Kenntnisstand nicht verletzt. Die Brandursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

