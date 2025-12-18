PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Lengerich - Sachbeschädigung an Pkw auf Parkplatz

Lengerich (ots)

Am Dienstag, den 16.12.2025, kam es in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 15:30 Uhr zu einer Sachbeschädigung auf dem Parkplatz an der Grundschule in Lengerich. In dem genannten Zeitraum wurde die Beifahrertür eines dort abgestellten Mini One durch bislang unbekannte Täter verkratzt. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen auf dem Parkplatz der Grundschule gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, sich bei der Polizei in Lengerich unter der Telefonnummer 05904/964890 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

