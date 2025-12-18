PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsland/Papenburg - Ein unvergesslicher Benefizabend: Polizeiorchester Niedersachsen begeistert in Papenburg

Papenburg (ots)

Mit langanhaltendem Applaus, bewegenden Momenten und einer festlichen Atmosphäre ging am Mittwochabend das vierte Benefizkonzert des Polizeiorchesters Niedersachsen in der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim zu Ende. Erstmals gastierte das renommierte Orchester im Forum Alte Werft Papenburg - und verwandelte den Konzertsaal in einen Ort musikalischer Begegnung und weihnachtlicher Besinnung. Unter der Leitung von Martin Spahr präsentierte das Polizeiorchester Niedersachsen ein eindrucksvolles Programm unter dem Titel "Weihnachtliche Klänge", das musikalisch von großen Städten der Welt bis hin zur stillen Tiefe der Weihnachtszeit führte. Die professionelle Klangkultur, stilistische Vielfalt und spürbare Spielfreude bestätigten eindrucksvoll den Ruf des Orchesters als musikalische Visitenkarte der niedersächsischen Polizei. Eröffnet wurde der Abend feierlich durch die Leiterin der Polizeiinspektion Nicola Simon, die das Publikum mit ihren beiden Co-Moderatorinnen Sophie und Jasmin von der Friedensschule Lingen herzlich begrüßte. Im Anschluss sorgte die Big Band der Schule mit drei weihnachtlichen Beiträgen für einen mitreißenden Auftakt und setzte ein starkes Zeichen für die erfolgreiche musikalische Nachwuchsarbeit. Die jungen Musikerinnen und Musiker wurden für ihren Auftritt mit großem Beifall belohnt. Ein Höhepunkt des Konzerts war erneut der Auftritt von Susan Albers, die bereits im vergangenen Jahr das Publikum begeistert hatte. Die Singer-Songwriterin verlieh den weihnachtlichen Liedern mit ihrer ausdrucksstarken Stimme eine besondere emotionale Tiefe. Die Premierenaufführung des Titels "Weihnachtliches Schweigen", die eigens von Orchestermitglied Björn Vüllgraf komponiert und von Frau Albers gesungen wurde, berührte sichtbar die Herzen der Zuhörerinnen und Zuhörer. "Wir freuen uns über die großartige Unterstützung. Wir konnten heute einige tolle Gespräche führen und unsere Arbeit präsentieren," sind sich die Vereine helpful Kinderhospiz und ambulantes Hospiz Papenburg und Umgebung einig, die mit dem Erlös des Konzerts bedacht werden. Den krönenden Abschluss bildete die gemeinsame Zugabe "We Are the World", die das Publikum von den Sitzen riss und den Benefizgedanken des Abends eindrucksvoll unterstrich. "Mein herzlicher Dank gilt der Stadt Papenburg, den Musikerinnen und Musikern des Polizeiorchesters Niedersachsen sowie Susan Albers und der Friedensschule, die dieses Benefizkonzert möglich gemacht haben. Zu erleben, wie Musik Menschen in der Region verbindet und dabei zugleich Gutes bewirkt ist immer wieder etwas ganz Besonderes", resümiert Nicola Simon. Ein restlos begeistertes Publikum, hochklassige musikalische Darbietungen und eine Atmosphäre, die den Geist der Weihnachtszeit auf besondere Weise erlebbar machte. Das erste Benefizkonzert des Polizeiorchesters Niedersachsen in Papenburg wird vielen Besucherinnen und Besuchern in bester Erinnerung bleiben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Marina Bruns
Telefon: +49 591 87 104
E-Mail: marina.bruns@polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

