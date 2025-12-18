PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Gefährliche Körperverletzung mit anschließendem Diebstahl

Schüttorf (ots)

Am Samstag, den 06.12.2025, kam es gegen 06:00 Uhr morgens in Schüttorf zu einer gefährlichen Körperverletzung mit anschließendem Diebstahl. Die Tat ereignete sich im Bereich der Postenbörse an der Salzberger Straße. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde eine 23-jährige Frau von zwei bislang unbekannten weiblichen Täterinnen angegriffen. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlugen die Täterinnen unter anderem mit einem High-Heel-Absatz auf das Opfer ein. Die Geschädigte erlitt mehrere Verletzungen, die ärztlich behandelt werden mussten. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter 05922/776600 zu melden.

