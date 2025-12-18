Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Am Freitag, den 13.12.2025, kam es gegen 19:00 Uhr im Bereich der Einmündung Altenlingener Weg / Oberhofstraße in Lingen zu einem Vorfall im Straßenverkehr. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein jugendliches Opfer mit dem Fahrrad den Altenlingener Weg und beabsichtigte, auf die Oberhofstraße abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein Pkw die Oberhofstraße und bog in den Altenlingener Weg ein. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, mussten sowohl der Fahrradfahrer als auch der Pkw-Fahrer stark abbremsen. Zu einem Unfall kam es nicht, verletzt wurde niemand. Im Anschluss an den Vorfall stieg der männliche Fahrer des Pkw aus seinem Fahrzeug aus und beleidigte den jugendlichen Fahrradfahrer. Auf dem Beifahrersitz des Fahrzeugs befand sich zudem eine jüngere Frau. Der beteiligte Pkw wird als kleineres Fahrzeug beschrieben, das in seiner Bauart einem VW Golf ähnelt. Der Pkw-Fahrer wird als etwa 184 cm groß und von kräftiger Statur beschrieben. Er soll circa 55 Jahre alt sein. Zudem trug er kurze, nach hinten gekämmte Haare und war zur Tatzeit mit einer schwarzen Jacke bekleidet. Die Beifahrerin soll etwa 20 Jahre alt gewesen sein und rote Haare gehabt haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum beteiligten Fahrzeug oder zur Identität des Pkw-Fahrers geben können, sich bei der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

