Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Einbruch in Vereinsheim

Werlte (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 16.12.2025, 18:00 Uhr, bis Donnerstag, 18.12.2025, 11:00 Uhr, kam es in Werlte an der Rastdorfer Straße zu einem Einbruch. Unbekannte Täter brachen einen Container des ansässigen Modellflugvereins auf, der sich auf dem Gelände des Vereinsheims befindet. Aus dem Container wurden diverse Gegenstände entwendet, darunter Werkzeuge, Kanister sowie weitere Vereinsgegenstände. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 1.366,49 Euro. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Rastdorfer Straße in Werlte beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei Werlte unter der Rufnummer 05951/995300 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Das könnte Sie auch interessieren