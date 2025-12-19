PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Freren - Wohnhausbrand durch Adventskranz ausgelöst

Freren (ots)

Am Donnerstag, den 18. Dezember 2025, kam es gegen 14:38 Uhr in der Klausenstraße in Freren zu einem Brand in einem Wohnhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein Adventskranz im Wohn- und Essbereich des Hauses in Brand. Das Feuer griff auf den Esstisch über und verursachte eine starke Rauchentwicklung. Eine Anwohnerin bemerkte den Brand und alarmierte umgehend die Feuerwehr.

Die Freiwillige Feuerwehr Freren, unterstützt durch weitere Ortsfeuerwehren, war schnell vor Ort und konnte den Brand zügig löschen. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Gebäude. Verletzt wurde niemand.

Durch den Brand sowie die Löscharbeiten entstand Sachschaden am Wohnhaus. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Freren, Thuine und Andervenne mit insgesamt rund 35 Einsatzkräften, ein Rettungswagen sowie die Polizei.

Die Polizei nimmt den Vorfall zum Anlass, nochmals auf den sorgsamen Umgang mit Kerzen und Adventskränzen hinzuweisen.

   - Brennende Kerzen sollten niemals unbeaufsichtigt gelassen 
     werden.
   - Adventskränze sind möglichst nicht in der Nähe von leicht 
     entflammbaren Materialien zu platzieren.
   - Bereits trockene Zweige können sich sehr schnell entzünden.
   - Kerzen sollten standsicher befestigt sein und rechtzeitig 
     gelöscht werden.
   - Zudem wird empfohlen, beim Verlassen des Raumes oder der Wohnung
     Kerzen grundsätzlich zu löschen.
   - Rauchmelder können im Ernstfall Leben retten und sollten 
     funktionsfähig installiert sein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

