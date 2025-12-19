Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Wohnhausbrand durch Adventskranz ausgelöst

Freren (ots)

Am Donnerstag, den 18. Dezember 2025, kam es gegen 14:38 Uhr in der Klausenstraße in Freren zu einem Brand in einem Wohnhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein Adventskranz im Wohn- und Essbereich des Hauses in Brand. Das Feuer griff auf den Esstisch über und verursachte eine starke Rauchentwicklung. Eine Anwohnerin bemerkte den Brand und alarmierte umgehend die Feuerwehr.

Die Freiwillige Feuerwehr Freren, unterstützt durch weitere Ortsfeuerwehren, war schnell vor Ort und konnte den Brand zügig löschen. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Gebäude. Verletzt wurde niemand.

Durch den Brand sowie die Löscharbeiten entstand Sachschaden am Wohnhaus. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Freren, Thuine und Andervenne mit insgesamt rund 35 Einsatzkräften, ein Rettungswagen sowie die Polizei.

Die Polizei nimmt den Vorfall zum Anlass, nochmals auf den sorgsamen Umgang mit Kerzen und Adventskränzen hinzuweisen.

- Brennende Kerzen sollten niemals unbeaufsichtigt gelassen werden. - Adventskränze sind möglichst nicht in der Nähe von leicht entflammbaren Materialien zu platzieren. - Bereits trockene Zweige können sich sehr schnell entzünden. - Kerzen sollten standsicher befestigt sein und rechtzeitig gelöscht werden. - Zudem wird empfohlen, beim Verlassen des Raumes oder der Wohnung Kerzen grundsätzlich zu löschen. - Rauchmelder können im Ernstfall Leben retten und sollten funktionsfähig installiert sein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell