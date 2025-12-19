Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Am Donnerstag, den 18.12.2025, kam es gegen 09:00 Uhr in Lingen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht.

Der Fahrer eines Wohnmobils machte in der Rheiner Straße, in Höhe der Hausnummer 105, einer Funkstreifenwagenbesatzung Platz, die mit Blaulicht und Martinshorn zu einem Einsatz unterwegs war, indem er nach rechts auswich. Dabei stieß das Wohnmobil gegen einen dort geparkten weißen Pkw (BMW Mini).

Als eine hinzugezogene Funkstreifenwagenbesatzung kurze Zeit später am Unfallort eintraf, hatte sich der Fahrer des Wohnmobils unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Der Fahrer des Wohnmobils sowie mögliche Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Lingen unter der Telefonnummer 0591 / 870 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell