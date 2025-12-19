Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Mazda beschädigt

Bad Bentheim (ots)

Am Freitag, 12.12.2025, kam es im Zeitraum von 06:50 Uhr bis 07:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht in der Straße Am Bahnhof in Bad Bentheim. Ein Geschädigter stellte seinen weißen Mazda in Höhe der Hausnummer 6, in Fahrtrichtung Bahnhof, am rechten Fahrbahnrand ab. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte das geparkte Fahrzeug beim Vorbeifahren ebenfalls in Fahrtrichtung Bahnhof und verursachte dabei einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter 05922/776600 zu melden.

