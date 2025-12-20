Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - 29-Jähriger schwer verletzt - Unfallflucht

Haren (ots)

Heute Nacht gegen 01:25 Uhr kam es in der Eichenallee zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die Fahrbahn mit seinem Pkw in Fahrtrichtung Hinterm Busch. Dabei übersah er einen am Fahrbahnrand sitzenden 29-Jährigen. Der Pkw überrollte einen Arm des Mannes. Anschließend setzte der Fahrer seine Fahrt fort, ohne sich um den Schwerverletzten zu kümmern. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932 - 72100 zu melden.

