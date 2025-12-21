PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Mauer durch Graffiti beschädigt

Nordhorn (ots)

In der Zeit von Freitag, 15 Uhr bis Samstag, 1 Uhr, kam es in der Osnabrücker Straße zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter besprühten eine Grenzmauer großflächig mit Farbe. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 - 3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Marina Bruns
Telefon: +49 591 87 104
E-Mail: marina.bruns@polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 20.12.2025 – 09:36

    POL-EL: Neuenhaus - Versuchter Einbruch in Werkstatt

    Neuenhaus (ots) - In der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagmorgen kam es in der Lerchenstraße zu einem versuchten Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einer Werkstatt einer ansässigen Firma. Aus bisher unbekannten Gründen verließen sie den Tatort ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943 - 92000 zu ...

    mehr
  • 20.12.2025 – 09:35

    POL-EL: Haren - 29-Jähriger schwer verletzt - Unfallflucht

    Haren (ots) - Heute Nacht gegen 01:25 Uhr kam es in der Eichenallee zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die Fahrbahn mit seinem Pkw in Fahrtrichtung Hinterm Busch. Dabei übersah er einen am Fahrbahnrand sitzenden 29-Jährigen. Der Pkw überrollte einen Arm des Mannes. Anschließend setzte der Fahrer seine Fahrt fort, ohne sich um den Schwerverletzten zu kümmern. Er wurde ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 11:07

    POL-EL: Thuine - Fahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

    Thuine (ots) - Am 19.12.2025, gegen 08:40 Uhr, kam es in Thuine auf der Straße Kunkenbecke zu einem Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Pkw-Fahrer befuhr mit seinem Daewoo die Straße Kunkenbecke in Richtung Kirchstraße. Ausgangs einer Linkskurve verlor der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren