Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Nordhorn - Mauer durch Graffiti beschädigt
Nordhorn (ots)
In der Zeit von Freitag, 15 Uhr bis Samstag, 1 Uhr, kam es in der Osnabrücker Straße zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter besprühten eine Grenzmauer großflächig mit Farbe. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 - 3090 zu melden.
