Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - 16-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Werlte (ots)

Gestern um 19 Uhr kam es auf der Straße Boenfelde zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Fahrer eines Skoda Fabia kam in Fahrtrichtung Vrees aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich mehrfach und kam auf einem Feld zum Stehen. Ein 16-Jähriger Beifahrer verletzte sich durch den Unfall schwer. Der Fahrer verletzte sich leicht. Beide wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

