Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Herzlake - Sachbeschädigung am Heimathaus
Herzlake (ots)
Im Zeitraum von Freitag, 19.12.2025, 13:00 Uhr, bis Sonntag, 21.12.2025, 11:30 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung am Heimathaus in der Andruper Straße in Herzlake. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde im rückwärtigen Bereich des Hauses, im Bereich der Küche, ein eingeschlagenes und offenstehendes Fenster festgestellt. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen keine Hinweise auf entwendetes Diebesgut vor. Die entstandene Schadenshöhe wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell