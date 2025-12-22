Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Ohne - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ohne (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 20.12.2025, 23:30 Uhr, bis Sonntag, 21.12.2025, 02:00 Uhr, kam es in der Straße Am Schützenplatz in Ohne zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken gegen einen roten Mercedes, der dort abgestellt war. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter 05922/776600 zu melden.

