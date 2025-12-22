PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Sachbeschädigungen in Tiefgarage

Emlichheim (ots)

Am Sonntag, den 21.12.2025, kam es in der Tiefgarage am Burhook in Emlichheim zu zwei Sachbeschädigungen. Nach bisherigen Erkenntnissen zerstörten bislang unbekannte Täter zunächst gegen etwa 00:05 Uhr und anschließend erneut gegen etwa 18:40 Uhr mehrere Leuchtröhren innerhalb des Objekts. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Emlichheim unter der Rufnummer 05943 / 92000 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

