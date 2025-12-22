Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Bedrohung im Bereich einer Pension

Lingen (ots)

Am Samstag, 20. Dezember 2025, gegen 22:30 Uhr, kam es in der Waldstraße im Bereich einer dortigen Pension zu einer Bedrohung.

Nach bisherigen Erkenntnissen warf ein 31-Jähriger zunächst einen Gegenstand gegen ein vorbeifahrendes Fahrzeug. Als das Fahrzeug anhielt, richtete die Person einen waffenähnlichen Gegenstand auf den Fahrzeugführer und schrie diesen an. Das Fahrzeug entfernte sich daraufhin von der Örtlichkeit.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen PKW mit schwarzen Streifen auf der Motorhaube gehandelt haben. Die Insassen des Fahrzeugs sind derzeit unbekannt. Hinweise aus der Bevölkerung, insbesondere von Zeugen des Fahrzeugs, werden erbeten.

Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591) 870 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell