Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Tatverdächtige nach Sachbeschädigungen in zwei Fällen ermittelt

Rostock (ots)

Am gestrigen Mittwoch kam es im Rostocker Stadtgebiet zu zwei Sachbeschädigungen durch Graffiti, zu denen die Polizei mehrere Tatverdächtige ermitteln konnte.

Im ersten Fall machte ein Hinweisgeber am Mittwochvormittag gegen 10:30 Uhr die Polizei auf einen Mann aufmerksam, der einen Fahrgastunterstand im Bereich der Steinstraße beschmierte. Beamte konnten einen 30-jährigen Deutschen in unmittelbarer Nähe des Tatortes feststellen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet.

Ebenfalls wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Graffiti wird in einem zweiten Sachverhalt gegen mehrere Personen ermittelt. Am Mittwochnachmittag gegen 15:45 Uhr sollen im Bereich des Skaterparks in der Schillingallee mehrere Spielgeräte beschmiert worden sein. Nach dem Hinweis einer Zeugin stellten Beamte am nahegelegenen Leichtathletikstadion drei Personen fest, auf die die Personenbeschreibung der Hinweisgeberin zutraf. Unter ihnen befand sich erneut der bereits am Vormittag in Erscheinung getretene 30-jährige Deutsche.

Bei den weiteren Personen handelt es sich um einen 27-jährigen Deutschen sowie einen 35-jährigen Mann aus den Niederlanden. Bei der Durchsuchung der Personen wurden zudem mehrere Spraydosen aufgefunden und sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen der Rostocker Kriminalpolizei dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Anne Schwartz
Telefon: 0381 4916-3040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

