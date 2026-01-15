Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 71-Jähriger verstirbt nach Badeunfall in der Ostsee vor Graal-Müritz

Graal-Müritz (Landkreis Rostock) (ots)

Am frühen Vormittag des 15.01.2026 ist ein 71-jähriger Deutscher vor Graal-Müritz vermutlich an den Folgen eines Badeunfalls verstorben.

Laut vorliegenden Angaben sei der aus dem Landkreis Rostock stammende Mann in den Morgenstunden zum Schwimmen in das Wasser gegangen. Als der Mann nicht, wie sonst üblich, kurz darauf nach Hause zurückkehrte, alarmierte dessen Ehefrau Rettungskräfte von Feuerwehr und Polizei. Sofort wurden unter Beteiligung diverser Einsatzkräfte umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Nach gegenwärtiger Informationslage konnte die Besatzung eines eingesetzten Rettungshubschraubers den Gesuchten gegen 10:40 Uhr, im Bereich der örtlichen Seebrücke, feststellen. Trotz der sofortigen Bergung verliefen die Reanimationsmaßnahmen ohne Erfolg.

Zu den genauen Umständen ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell