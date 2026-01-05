Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Autofahrer gerät ins Rutschen und erfasst Fußgängerin mit Hund (03.01.2026)

Lauterbach, Lkr. Rottweil (ots)

Die Schneebedeckte Fahrbahn hat am Samstagabend zu einem Verkehrsunfall geführt. Gegen 17.15 Uhr war eine 49-jährige Fahrerin mit ihrem Ford Focus auf der Fohrenbühlstraße unterwegs, als ihr Auto ins Rutschen geriet. Hierbei erfasste das Auto eine auf dem Gehweg befindliche 19-Jährige und deren Hund, bevor es gegen ein Geländer prallte und wieder auf die Fahrbahn abgewiesen wurde. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um die leicht verletzte Fußgängerin. Zu weiteren medizinischen Untersuchung kam sie in ein Krankenhaus. Der Hund verstarb an der Unfallstelle durch die Kollision. Die Autofahrerin blieb unverletzt, stand jedoch unter Schock. Um das nicht mehr fahrbereite Auto kümmerte sich ein Abschleppunternehmen.

