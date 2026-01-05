PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Autofahrer gerät ins Rutschen und erfasst Fußgängerin mit Hund (03.01.2026)

Lauterbach, Lkr. Rottweil (ots)

Die Schneebedeckte Fahrbahn hat am Samstagabend zu einem Verkehrsunfall geführt. Gegen 17.15 Uhr war eine 49-jährige Fahrerin mit ihrem Ford Focus auf der Fohrenbühlstraße unterwegs, als ihr Auto ins Rutschen geriet. Hierbei erfasste das Auto eine auf dem Gehweg befindliche 19-Jährige und deren Hund, bevor es gegen ein Geländer prallte und wieder auf die Fahrbahn abgewiesen wurde. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um die leicht verletzte Fußgängerin. Zu weiteren medizinischen Untersuchung kam sie in ein Krankenhaus. Der Hund verstarb an der Unfallstelle durch die Kollision. Die Autofahrerin blieb unverletzt, stand jedoch unter Schock. Um das nicht mehr fahrbereite Auto kümmerte sich ein Abschleppunternehmen.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 15:30

    POL-KN: Verkehrsunfall auf winterlicher Fahrbahn (04.01.2026)

    Rottweil, B 27 (ots) - Sachschaden in Höhe von über 30.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagabend auf der Bundesstraße 27 zwischen Neukirch und Rottweil ereignet hat. Eine 43-jährige Fahrerin eines KIA war gegen 19.15 Uhr in Richtung Neukirch unterwegs, als sie nach Beginn des zweispurigen Teilstücks der Bundesstraße 27 eine Fahrzeugkolonne überholen wollte. Vermutlich aufgrund Glätte ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 14:35

    POL-KN: Brand in Einliegerwohnung (04.01.2026)

    Rottweil-Neufra, Lkr. Rottweil (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache brach in einer Einliegerwohnung eines Wohngebäudes Feuer aus. Die Feuerwehren Rottweil und Neufra konnten das Feuer löschen, das Gebäude ist aber bis auf weiteres nicht bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 250.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Rückfragen bitte an: Tatjana Deggelmann ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 14:35

    POL-KN: Einbruch in Verkaufscontainer (03/04.01.2026)

    Dornhan, Lkr. Rottweil (ots) - Unbekannte Täter haben in der Zeit von Samstag, 22.15 Uhr, bis Sonntag, 04.45 Uhr, den vor dem Tankstellengebäude abgestellten Verkaufscontainer aufgebrochen. Die Unbekannten öffneten den durch Vorhängeschlösser gesicherten Verkaufscontainer gewaltsam und entwendeten Motoröldosen und Ad-Blue-Kanister. Der Wert des Stehlgutes wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren