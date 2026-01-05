Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Verkehrsunfall auf winterlicher Fahrbahn (04.01.2026)

Rottweil, B 27 (ots)

Sachschaden in Höhe von über 30.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagabend auf der Bundesstraße 27 zwischen Neukirch und Rottweil ereignet hat.

Eine 43-jährige Fahrerin eines KIA war gegen 19.15 Uhr in Richtung Neukirch unterwegs, als sie nach Beginn des zweispurigen Teilstücks der Bundesstraße 27 eine Fahrzeugkolonne überholen wollte. Vermutlich aufgrund Glätte kam ihr Fahrzeug ins Rutschen, als sie nach eigenen Angaben versucht hatte gegenzulenken, prallte sie gegen den auf der rechten Spur fahrenden VW Golf eines 24-jährigen Mannes. Durch den Aufprall wurde der VW nach rechts abgewiesen und auf die beginnende Leitplanke geschoben. Nach mehreren Metern kam das Auto auf der Leitplanke hängend zum Stehen. Bei dem Unfall zog sich der 24-Jährige leichte Verletzungen zu, lehnte aber die Versorgung durch einen Rettungsdienst ab. Um die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge kümmerten sich Abschleppunternehmen. Während der Bergung der Fahrzeuge mussten die Fahrstreifen in Fahrtrichtung Neukirch kurzzeitig gesperrt werden.

