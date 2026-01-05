Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Verkehrsunfallflucht auf der Uhlandstraße (02.01.2026)

Aldingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Am Freitagabend hat ein unbekannter Autofahrer auf der Uhlandstraße Unfallflucht begangen.

Gegen 21.30 Uhr war eine 49-jährige Fahrerin eines Seat Leon auf der Uhlandstraße unterwegs, als ein ihr entgegenkommendes dunkles Auto aufgrund herrschender Glätte auf ihre Fahrbahn geriet und gegen das Heck des Seat prallte. Ohne sich um den Unfall und den entstandenen Sachschaden in Höhe von über 5.000 Euro zu kümmern, fuhr der unbekannte Autofahrer weiter.

Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst Hinweise zu dem flüchtenden Autofahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen, unter Tel. 07424 9318-0, zu melden.

