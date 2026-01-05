PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Unfall auf Kreuzung Wasenstraße
Kandelstraße (03.01.2026)

Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr hat sich auf der Kreuzung Wasenstraße / Kandelstraße ein Unfall ereignet.

Ein 22-jähriger Fahrer eines Mercedes Vito fuhr in die Kreuzung ein ohne einem 42-jährigen BMW-Fahrer die Vorfahrt zu gewähren. Bei der anschließenden Kollision entstand ein Sachschaden in Höhe von über 12.000 Euro. Der 42-jährige Mann zog sich leichte Verletzungen zu, konnte aber vom Rettungsdienst vor Ort versorgt werden.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

