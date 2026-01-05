Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen, im Anschluss daran folgte ein zweiter Unfall (03.01.2026)

Geisingen, A 81, Lkr Tuttlingen (ots)

Am Samstagmorgen gegen 08.45 Uhr ereignete sich auf der Autobahn 81 zwischen der Anschlussstelle Geisingen und der Anschlussstelle Engen ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen.

Ein 67-jähriger VW Golf-Fahrer fuhr auf dem Beschleunigungsstreifen des Parkplatzes zwischen der Ziegelbuckbrücke und der Immensitzbrücke mit geringer Geschwindigkeit, da die Sicht durch die tiefstehende Sonne in Kombination mit der nassen und reflektierenden Fahrbahn erheblich eingeschränkt war.

Ein 21-jähriger Fahrer eines Volvo wollte aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse auf den Standstreifen wechseln und dort anzuhalten. Er erkannte nicht, dass sich dort der Beschleunigungsstreifen des Parkplatzes befand. Beim Spurwechsel übersah er den dort befindlichen VW Golf und kollidierte mit diesem. Ein auf dem rechten Fahrstreifen nachfolgender 43-jähriger Mini-Fahrer bremste aufgrund der Sichtverhältnisse ab, was der hinter ihm fahrende 22-jährige Lenker eines Mercedes zu spät erkannte. Bei der anschließenden Kollision wird der Mini gedreht, wodurch dieser auf den Volvo prallt.

Durch den Unfall werden der 67-Jährige und der 22-Jährige leicht verletzt und werden zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Alle vier Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 90.000 Euro.

Etwa 100 Meter hinter der Unfallstelle ereignete sich zeitgleich ein weiterer Auffahrunfall.

Ein 29-jähriger Ford Mondeo-Fahrer musste aufgrund des vorangegangenen Unfalls seine Geschwindigkeit reduzieren und abbremsen. Ein nachfolgender 57-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinter erkannte dies zu spät und fuhr auf den Mondeo auf. Durch den Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von über 12.000 Euro. Auch hier mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell