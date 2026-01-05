PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Unfall beim Überholen auf bei winterlichen Straßenverhältnissen (02.01.2025)

Zimmern ob Rottweil, A 81, Lkr. Rottweil (ots)

Sachschaden in Höhe von über 35.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls Freitagnacht auf der Autobahn 81 zwischen der Anschlussstelle Oberndorf und der Anschlussstelle Rottweil. Ein 23-jähriger Fahrer eines Fiat Ducato fuhr bei winterlichen Straßenverhältnissen auf dem rechten Fahrstreifen. Ein nachfolgender 53-jähriger Fahrer eines Audi setzte zum Überholen an und wechselte die Fahrspur. Hierbei geriet der Audi ins Schlingern, prallte in die Mittelschutzplanke und kollidierte anschließend mit dem Fiat. Der Rettungsdienst brachte den 53-Jährigen vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den nicht mehr fahrbereiten Audi.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 13:20

    POL-KN: Jugendliche unbefugt mit Auto unterwegs und Unfall verursacht (05.01.2026)

    Singen, Lkr. Konstanz (ots) - Am frühen Montagmorgen hat eine 15-Jährige unbefugt ein Auto in Gebrauch genommen und auf der Rielasinger Straße einen Unfall verursacht. Die Autofahrerin verlor die Kontrolle über den Skoda und kollidierte mit einem am Fahrbahnrad geparkten Dacia, der anschließend auf den davor abgestellten Fiat geschoben wurde. An allen drei ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 13:20

    POL-KN: Verkehrsunfallflucht auf der B 34 (04.01.2026)

    Singen, Lkr. Konstanz) (ots) - Am frühen Sonntagmorgen hat ein unbekannter Autofahrer auf der Bundesstraße 34 Unfallflucht begangen. Gegen 02.30 Uhr fuhr von Steißlingen kommend ein 19-jähriger BMW-Fahrer auf der B 34 in Richtung Singen, als nach seinen Angaben ein ihm entgegenkommender Autofahrer vermutlich aufgrund Schneeglätte ins Schlingern geriet. Der 19-Jährige versuchte auszuweichen, geriet hierbei selbst ins ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 13:20

    POL-KN: Einbruch in ein Gasthaus (02./03.01.2026)

    Singen, Lkr. Konstanz (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag sind Unbekannte in eine Gaststätte in der Straße "Hohgarten" eingebrochen. Zwischen 23 Uhr und 10.30 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu den Innenräum des Gasthauses und entwendeten einen Geldbeutel mit Wechselgeld. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich des Gasthauses beobachtet haben oder Personen, die sonst ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren