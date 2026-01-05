Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Unfall beim Überholen auf bei winterlichen Straßenverhältnissen (02.01.2025)

Zimmern ob Rottweil, A 81, Lkr. Rottweil (ots)

Sachschaden in Höhe von über 35.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls Freitagnacht auf der Autobahn 81 zwischen der Anschlussstelle Oberndorf und der Anschlussstelle Rottweil. Ein 23-jähriger Fahrer eines Fiat Ducato fuhr bei winterlichen Straßenverhältnissen auf dem rechten Fahrstreifen. Ein nachfolgender 53-jähriger Fahrer eines Audi setzte zum Überholen an und wechselte die Fahrspur. Hierbei geriet der Audi ins Schlingern, prallte in die Mittelschutzplanke und kollidierte anschließend mit dem Fiat. Der Rettungsdienst brachte den 53-Jährigen vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den nicht mehr fahrbereiten Audi.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell