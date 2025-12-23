Polizei Münster

POL-MS: Zu zweit unter Alkoholeinfluss mit E-Scooter gestürzt - 20-Jährige schwer verletzt

Münster (ots)

Am Sonntag in den frühen Morgenstunden (21.12., 03:15 Uhr) sind zwei Münsteranerinnen mit einem E-Scooter auf der Mecklenbeckerstraße in der Nähe der Huberstraße gestürzt.

Ersten Ermittlungen zufolge fuhren die 19-jährige Münsteranerin und ihre 20-jährige Freundin zusammen auf dem E-Scooter auf dem Fahrradweg, als sie mit dem Fahrzeug stürzten. Die 20-Jährige verletzte sich dabei schwer und Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Hinzugerufene Polizeibeamte führten einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab bei der 19-jährigen Fahrerin einen Wert von über 1 Promille. Ein Arzt entnahm ihr auf einer Polizeiwache eine Blutprobe.

Die Polizei warnt: Ein E-Scooter darf in der Regel nur von einer Person gefahren werden. Da es sich um ein Kraftfahrzeug handelt, gelten für E-Scooter die Grenzwerte und Bestimmungen wie bei einem Pkw. Es drohen empfindliche Strafen wie Geldbußen und Punkte in Flensburg. Ab einem Wert von 1,6 Promille ist eine medizinisch-psychologische Untersuchung erforderlich. Die Polizei Münster empfiehlt zudem, einen Sicherheitshelm zu tragen, um Verletzungen zu vermeiden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell