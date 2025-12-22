PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Münster

POL-MS: 24-jährige Radfahrerin in Coerde angefahren - Polizei sucht Autofahrer und Zeugen

Münster (ots)

Eine 24-jährige Radfahrerin ist am Sonntagabend (21.12., 21:30 Uhr) auf dem Kiesekampweg in Coerde von einem Pkw angefahren worden. Die Polizei sucht nun den unbekannten Pkw-Fahrer.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr die 24-Jährige mit ihrem Pedelec auf dem Kiesekampweg in Richtung Königsberger Straße, als der Unbekannte mit seinem Pkw von einem Parkplatz nach links auf die Straße einfuhr. Der Pkw touchiert die Warendorferin und sie stürzt zu Boden. Der Unbekannte entfernt sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um die leicht verletzte Frau zu kümmern.

Nach Aussage der 24-Jährigen handelt es sich um einen schwarzen Pkw. Die Polizei sucht nun den unbekannten Autofahrer und Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0251 275-0 entgegen.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

