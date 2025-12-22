Polizei Münster

POL-MS: Jugendliche bewerfen Obdachlosen mit einem Stein und einer Bierflasche - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

In der Nacht zu Samstag (20.12., 01:30 Uhr) haben drei unbekannte männliche Jugendliche in der Salzstraße einen 53-jährigen Mann mit einem Stein und einer Bierflasche beworfen und sind anschließend zu Fuß geflüchtet. Die Polizei sucht nach den Tatverdächtigen und weiteren Zeugen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge erschienen die unbekannten Jugendlichen am Schlafplatz des Mannes. Unvermittelt bewarfen zwei der drei Täter den 53-Jährigen mit einem Kopfsteinplfasterstein und einer Bierflasche. Nur durch Ausweichen des Geschädigten und seiner Bekleidung blieb der Mann unverletzt. Die Glasscheibe eines Kaufhauses, an dem der Mann seinen Schlafplatz eingerichtet hat, ist durch den Bewurf beschädigt worden.

Nach Angaben des 53-Jährigen sollen die männlichen Jugendlichen dunkel gekleidet gewesen sein und schwarze Haare gehabt haben. Eine Person sei Schwarz und eine andere Person soll ein europäisches Aussehen gehabt haben. Der Dritte soll ein südländisches Aussehen und eine Jacke mit Fellkragen getragen haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die weiter Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

