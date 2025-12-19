Polizei Münster

POL-MS: LVMountain-Run 2025 - Nachwuchs-Polizistinnen und -Polizisten erklimmen Gipfel für den guten Zweck - LVM spendet 4.928 Euro

Am heutigen Freitag, den 19. Dezember, haben insgesamt acht Kurse und damit ca. 200 Kommissaranwärterinnen und Kommissaranwärtern den beeindruckenden Turm der Hauptgeschäftsstelle der LVM Versicherung in Münster erklommen. Die angehenden Polizeibeamten sind gemeinsam die 18 Stockwerke des 57,48 Meter hohen Turms hinaufgelaufen und haben dabei Spenden gesammelt. Ihr Ziel: so viele imaginäre "Gipfel" wie möglich zu bewältigen.

Von der Höhe des Brockens mit 1.141 Metern über den Kilimandscharo mit 5.895 Metern bis hin zum majestätischen Mount Everest mit 8.849 Metern steigerten die ehrgeizigen Läuferinnen und Läufer ihre Leistungen mit jeder Runde. Die Motivation war groß, denn die gesammelten Spenden kommen der Polizeistiftung NRW, die sich um in Not geratene Kolleginnen und Kollegen sowie deren Angehörige kümmert, und der Opferschutzorganisation "Weißer Ring" zugute.

Arnd Breitkopf von der Polizeistiftung NRW zeigte sich begeistert von der vorweihnachtlichen Aktion: "Ich finde es bemerkenswert, dass sich junge Kolleginnen und Kollegen die sich noch am Berufsanfang befinden, bereits in dieser Form für die Polizeifamilie engagieren." Auch der Weiße Ring war vor Ort und überzeugte sich mit ihrem Vertreter René Butyka von den Höchstleistungen im wahrsten Sinne des Wortes. Die Polizeikurse absolvierten die Läufe in Gruppen von jeweils etwa 25 Personen, die nacheinander das LVM-Treppenhaus hochstiegen. In 40 Minuten gaben die angehenden Polizistinnen und Polizisten ihr Bestes, um so oft wie möglich hinaufzulaufen - jeder Lauf bedeutete wertvolles Geld für den guten Zweck. Nach 40 Minuten wechselten die Kurse, und die nächsten Anwärterinnen und Anwärter zeigten vollen Einsatz, um die Gipfel zu erklimmen.

"Das ist eine beeindruckende Teamleistung - ich bin stolz auf unseren Nachwuchs, der hier für einen guten Zweck alles gibt!", betonte Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf, während sie die engagierten Sportlerinnen und Sportler anfeuerte.

LVM-Vorstandsvorsitzender Dr. Mathias Kleuker ergänzte: "Beim LVM-Mountain-Run erklimmen die Läuferinnen und Läufer symbolisch die höchsten Gipfel - für den guten Zweck. Wir freuen uns, für dieses großartige Engagement zugunsten der Polizeistiftung NRW und des Weißen Rings unseren LVM-Turm zur Verfügung stellen zu können. Zusätzlich unterstützen wir die Aktion gern mit einer Spende für jeden gelaufenen Kilometer."

Die Kommissaranwärterinnen und -anwärter haben gemeinsam das Treppenhaus insgesamt 1.232 Mal erklommen und damit stolze 4.928 Euro für die Polizeistiftung NRW und den Weißen Ring gesammelt.

