Polizei Münster

POL-MS: Verkehrsunfall auf der Straße An den Loddenbüschen - Polizei sucht weitere Zeugen

Münster (ots)

Am Donnerstag (18.12., 13.35 Uhr) ist es an der Kreuzung An den Loddenbüschen Ecke Höltenweg zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 65-jähriger Mann leicht verletzt wurde. Die Polizei ist auf der Suche nach weiteren Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhren der 65-jährige BMW-Fahrer und ein 59-jähriger Chevrolet-Fahrer nebeneinander auf der Straße An den Loddenbüschen auf die Kreuzung Höltenweg in Fahrtrichtung Albersloher Weg zu. Der Chevrolet befand sich dabei auf der rechten, der BMW auf der linken Fahrspur. Beide Münsteraner beabsichtigten, an der Kreuzung links abzubiegen, und sollen nach Zeugenangaben augenscheinlich versucht haben, sich vor das jeweils andere Fahrzeug zu setzen. Der 59-Jährige fuhr im weiteren Verlauf kurz vor dem 65-Jährigen auf die linke Fahrspur, sodass der 65-Jährige nach rechts ausweichen musste und auf einen Pritschenwagen auffuhr, der an einer roten Ampel wartete.

Durch den Aufprall verletzte sich der 65-Jährige leicht. Der 59-Jährige entfernte sich nach dem Unfall. Polizisten trafen ihn aber im Nachgang an seiner Wohnanschrift an. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft stellten sie die Führerscheine der beiden Männer und den beschädigten BMW zur Beweissicherung sicher.

Sowohl den 59-Jährigen mit deutscher als auch den 65-Jährigen mit deutscher und russischer Staatsangehörigkeit erwarten Strafverfahren unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung und dem Verdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens.

Zeugen, die noch nicht mit der Polizei gesprochen haben und Hinweise auf den Unfall oder das vorherige Fahrverhalten geben können, bittet die Polizei, sich unter der Rufnummer 0251/275-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell